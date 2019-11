Peu après le lancement d’TV+, Apple a donné son feu vert pour l’adaptation d’une nouvelle série dramatique intitulée « Slow Horses« . Elle est basée sur les romans du même nom de Mick Herron et mettant en vedette Gary Oldman.

Slow Horses suivra l’histoire d’une équipe d’agents de renseignement britanniques délégués au soi-disant département Slough House du MI5. C’est ici où des espions se retrouvent après des carrières ratées. Gary Oldman joue Jackson Lamb, le chef des espions de Slough House. Il tente de se remettre sur les rails par tous les moyens nécessaires.

Le série sera écrite par Will Smith, qui a également travaillé sur « Veep » de HBO. Les producteurs seront Graham Yost, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux et Douglas Urbanski.

Apple TV+ est actuellement disponible au prix de 4,99 € par mois. Pour l’heure, les séries disponibles sont : The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind et Ghost Writer. Le thriller « Servant » de M. Night Shyamalan sera lancé le 29 novembre. Viendra ensuite le film « The Banker » prévu en décembre.