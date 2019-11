The Banker figurera parmi les prochains contenus orignaux d’Apple sur le service de diffusion en continu Apple TV+.

Le film sera basé sur une histoire vraie et racontera les aventures de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson). Ces deux entrepreneurs afro-américains tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les années 50. Le film sera disponible en salles le 6 décembre et peu après en exclusivité sur Apple TV+. Peut-être dans le courant du mois de janvier.

C’est le troisième film original pour Apple qui suit la sortie dans les salles comme « The Elephant Mother » et « Hala ». The Banker est très attendu, notamment pour voir comment Apple va se placer sur le marché du divertissement et du cinéma.

Le casting :

Samuel L. Jackson

Anthony Mackie

Nicholas Hoult

Nia Long

Scott Daniel Johnson

Taylor Black

Michael Harney

Colm Meaney

Paul Ben-Victor

Jessie Usher

Gregory Alan Williams

Rhoda Griffis

Travis West

David Alexander

Pour découvrir et tester le service, rendez-vous sur apple.com/fr/apple-tv-plus/. Le coût est de 4,99 /mois, 7 jours d’essai gratuit ou 12 mois gratuits si vous avez acheté un nouvel appareil depuis le 10 septembre (iPhone, iPad, Apple TV, Mac…).