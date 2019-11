Cette année encore, le Black Friday, qui se déroulera du 29 novembre au 2 décembre, sera l’occasion de faire de belles affaires. Il faut dire que cet évènement importé des États-Unis a très bien été accepté par les français. Depuis plusieurs années, il permet aux enseignes de profiter de cette occasion pour réaliser de nombreuses ventes à la veille de Noël.

Pour les clients, le Black Friday est bien sûr l’un des meilleurs moments de l’année pour s’offrir les derniers produits High-tech en vogue, à des prix nettement plus intéressants.

Qui dit dépense, dit budget. En termes de budget, les femmes prévoient de dépenser en moyenne 211 €, contre 274 € pour les hommes, selon une étude menée par RetailMeNot et CRR – soit un panier moyen de 239 € pour 2019.

Si les produits de mode et accessoires vont générés le plus de ventes (49%), les produits High-tech vont suivre derrière de très près (44%). Les chaussures ne devraient pas non plus être en reste avec 43%.

Pour en revenir à la catégorie High-tech, le Black Friday est en effet la période où Apple et d’autres fabricants vont vendre par millions leurs produits. Dans le cas de la firme de Cupertino, l’iPhone et l’iPad vont connaître une forte demande. Bien sûr, les nouveaux AirPods Pro (notre test) vont également être à l’honneur pour les fêtes de fin d’année. Les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple sont équipés des dernières technologies, dont la réduction de bruit active. Cette fonction permet de vivre une expérience immersive incroyable. Les AirPods Pro sont d’ailleurs les seuls écouteurs intra-auriculaires totalement sans fil à embarquer cette technologie. Sans aucun doute, ils auront fière allure sous le sapin, et feront des heureux à n’en pas douter.

Avec eux, pourquoi ne pas craquer pour l’un des nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max. Si les prix sont encore assez élevés chez Apple, certaines enseignes proposent déjà des remises. Pour le Black Friday, on peut donc s’attendre à davantage de promotions avec des codes de réduction par exemple.

Et si vous l’avez déjà acheté, peut-être que le nouveau MacBook Pro 16 pouces vous fait de l’œil. Apple a effectivement dévoilé sa nouvelle machine hier dont le prix de base débute à 2 699 €, soit le même prix que le 15″ qu’il remplace. Bien que la configuration de base satisfera la plupart des utilisateurs, il est possible de se faire un MacBook Pro 16 avec une configuration personnalisée. Pour ce faire, Apple propose plusieurs options pour le processeur (i7 ou i9), le stockage (jusqu’à 8 To), la mémoire RAM (jusqu’à 64 Go) ou encore la carte graphique (AMD). En optant pour toutes les options, le prix s’élèvera à 7 139 €. Mais restons calme quand même, car cette configuration s’adresse surtout aux professionnels de la vidéo et de l’audio.

Pour avoir une bonne petite machine de guerre, rien que le fait de passer sur un i9 (et peut-être une carte graphique plus performante) suffira. Dans ce cas, le prix passera à 3 059 €. C’est assez raisonnable…pour Apple. Mais avec le Black Friday, il n’est pas exclu que les enseignes proposeront des belles réductions tous les 100 € d’achat (ou sous d’autres formes de remise).

Ce ne sont là que quelques idées de cadeaux ou d’achats pour vous faire plaisir ou rendre heureux votre entourage familial à Noël. On ne s’inquiète pas, nous savons que vous serez au rendez-vous du Black Friday…tout comme nous !

Alors, pour ne rien manquer, rappelons que cet évènement aura lieu du 29 novembre au 2 décembre 2019. Durant ces 4 jours, vous devriez faire de belles affaires, et notamment sur tous les produits High-tech.