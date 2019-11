Le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple affiche des performances inégalées. Malgré les améliorations globales en audio et vidéo, ses critères de référence sont similaires à ceux du MacBook Pro 15″.

Les différences de vitesse sont basées sur les données collectées par AppleInsider lors des tests Geekbench. Le nouveau MacBook Pro 16 utilisé pour ces tests est équipé d’un processeur Intel Core i9 à 2,4 GHz. Il obtient un score moyen de 1137 points en monocœur et de 7184 en multicœur.

Dans le même test, le MacBook Pro 15 pouces de mi-2019 doté d’un SoC Intel Core i9 à 2,4 GHz a obtenu un score de 1104 points en monocœur et de 6871 points en multicœur. D’autre part, le MacBook Pro 2018 15″ doté du SoC Intel Core i9 à 2,9 GHz atteint un score monocœur de 1081 points et de 5302 multicœurs.

En bref, il y a une amélioration notable par rapport au modèle multicœur de l’année dernière, avec le nouveau MacBook Pro qui bat celui de 2018 malgré la fréquence de 2,3 GHz par rapport à 2,9 GHz. Moins de différence entre le MacBook Pro 15 pouces à partir de 2019, actuellement hors de production, et le nouveau modèle 16 pouces en ce qui concerne la puissance du processeur.

Cependant, nous n’avons pas d’indication claire sur la puissance du GPU. De son côté, Apple indique que les clients qui choisissent la configuration standard de MacBook Pro 16 verront leurs performances graphiques 2 fois plus rapidement que la configuration standard précédente.

Évidemment, nous vous rappelons que les points de repère du processeur varient considérablement en fonction de l’utilisation de cette machine. Si on se base exclusivement sur ces données, le nouveau MacBook Pro 16 pouces est plus rapide, mais pas de beaucoup par rapport au 15 pouces qu’il remplace. Cependant, il est livré avec un nouvel écran de 16 pouces, une meilleure qualité audio et un nouveau système de clavier à ciseaux.