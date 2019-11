Apple a breveté un nouveau type de coques iPhone qui pourrait révolutionner le concept même de la protection pour smartphone.

Le boîtier breveté Apple oscille et offre de nombreuses fonctionnalités. Il fait office de support, possède une poignée spéciale et intègre également un clavier. Le boîtier, qui recouvre et protège entièrement l’appareil, est connecté à l’iPhone via une charnière spéciale, permettant à l’utilisateur de positionner l’appareil à sa guise.

Le clavier est virtuel, projeté à l’intérieur du boîtier. Cela vous permettrait de taper des textes longs plus rapidement qu’avec le clavier iPhone intégré.

De toute évidence, il ne s’agit que d’un brevet qui ne pourrait jamais être transformé en un véritable appareil. L’idée n’en reste pas moins vraiment intéressante. De telles coques iPhone pourraient en effet offrir une nouvelle expérience.