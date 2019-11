Maintenant qu’Apple a sorti la bêta 1 d’iOS 13.3, voyons en détails ce qu’apporte cette mouture en termes de nouveautés.

Tout d’abord, Apple semble avoir entendu les retours des utilisateurs puisque le bug du multitâche semble être corrigé. Pour rappel, ce bug engendre la fermeture automatique des applications qui tournent en tâche de fond sous iOS 13.2. Le plus problématique est que cette action se fait sans l’intervention de l’utilisateur. De fait, il faut relancer sans cesse les applications, dès lors qu’on les quitte même pour quelques secondes seulement. On en a parlé récemment dans ce post.

Dans les nouveautés pures, on note qu’il est maintenant possible de désactiver le clavier des Memojis / Anmojis depuis Réglages > Général > Clavier.

Une autre nouveauté concerne Temps d’écran. Plus précisément, la nouvelle fonction permet de limiter le temps de communication des apps Téléphone, Messages et FaceTime, pour un contact ou tous les contacts. À noter qu’elle fonctionne même si la fonction Temps d’écran est active ou non.

[MàJ] 22h30 : Nouvelle découverte du soir. Apple a revu complètement les raccourcis dans l’app Mail. Désormais, il devient plus simple et plus rapide pour supprimer un mail (par exemple de Gmail ou certains autres clients). Tous les raccourcis s’affichent désormais dans une fenêtre qui glissent automatiquement du bas vers le haut. C’est nettement mieux, et c’est un vrai gain de temps.

L’article est mis à jour au fil des découvertes. N’hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires.