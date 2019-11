Apple aurait noué un partenariat avec Valve en vue de développer son tout premier casque AR (réalité augmentée).

Le choix de Valve n’est pas anodin puisqu’il s’agit de la société derrière Steam qui dispose déjà de son propre casque de réalité virtuelle pour les jeux. Comme Apple souhaite s’investir de plus en plus dans ce domaine, un partenariat avec une telle société pourrait être en effet une bonne décision. Apple sait que la RA jouera un rôle de plus en plus important à l’avenir.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Cupertino a introduit ARKit en 2017. Ce framework facilite plus que jamais la création d’applications AR dédiées à l’iPhone et l’iPad. Seulement, Apple ne peut pas se contenter d’intégrer de l’AR dans iOS et iPadOS, raison pour laquelle elle travaille sur un casque AR.

Selon DigiTimes, Apple aurait donc conclu « un partenariat avec le développeur de jeux américain Valve pour développer des dispositifs d’affichage de tête montés AR, qui pourraient être commercialisés d’ici au second semestre 2020 au plus tôt ».

Si personne ne pensait réellement qu’Apple avait vraiment se lancer dans cette course, plusieurs preuves viennent les contredire. C’est notamment le cas dans iOS 13 et Xcode 11 qui en septembre confirmait que les travaux d’Apple sont toujours en cours.

D’après de récentes rumeurs Quanta Computer et Pegatron, partenaires Apple existants, seront en charge de la fabrication et de l’assemblage de cet appareil.

Nous pouvons donc nous attendre au casque AR d’Apple dans le courant de l’année prochaine.