iFixit a terminé le démontage des AirPods Pro et, comme prévu, ces écouteurs sont également pratiquement impossibles à réparer.

iFixit a attribué la note de 0 sur 10 aux AirPods Pro en termes de réparabilité. Sans surprise, Apple ne répare pas non plus les AirPods Pro en cas de problèmes et préfère les remplacer directement.

Les experts du démontage explique : « La conception non modulaire, avec des composants collés et le manque de pièces de rechange, rend la réparation à la fois peu pratique et peu économique ». Le même score a également été attribué aux deux versions des AirPods classiques.

En bref, une fois ces écouteurs démontés, il est presque impossible de les assembler à nouveau.

Quoi qu’il en soit, le démontage a révélé des détails intéressants sur les écouteurs intra-auriculaires. Ils sont trois fois plus lourds que les AirPods classiques. C’est dû aux nouveaux composants nécessaires à la gestion de la suppression de bruit active.

Le démontage a également révélé que la seule pièce remplaçable par l’utilisateur est l’embout en silicium. La paire est vendue au prix de 4 $ aux États-Unis. Cependant, ces coussinets d’oreille ont un design personnalisé qui les rend incompatibles avec tout autre modèle tiers.

L’un des éléments les plus intéressants est la batterie de type horloge présente dans chaque écouteur. iFixit note qu’elle est similaire à celle présente dans les Galaxy Buds de Samsung. À la différence qu’avec les AirPods Pro, elle ne peut pas être remplacée car elle est connectée à un câble soudé.

Sans surprise, les AirPods Pro sont un produit jetable, conçu pour être aussi petit et léger que possible. Et comparé à la quantité de déchets générés par le secteur de l’électronique grand public, l’impact de chaque AirPod Pro sur l’environnement sera probablement beaucoup plus faible. Mais comme Apple fabrique deux de ses produits phares en matière d’énergie renouvelable et de recyclage, il est dommage de voir que l’un de ses produits les plus performants reste encore un produit jetable.