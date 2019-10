Les AirPods Pro semblent avoir rencontré un réel succès puisque Apple affiche désormais des retards de livraison allant jusqu’à 15 jours.

Officiellement disponibles depuis hier, les nouveaux écouteurs intra-auriculaires d’Apple sont en effet en rupture de stock. Désormais, Apple prévoit une livraison entre le 8 et le 15 novembre.

Ce succès est certainement lié aux nouvelles fonctions intégrées : la réduction de bruit active et le mode Transparence. Le nouveau design à tige plus courte joue probable aussi. Rappelons que les AirPods Pro disposent également d’embouts d’oreilles de différentes tailles. Grâce à eux, l’utilisateur peut encore plus se mettre dans sa bulle sans entendre les bruits ambiants. Les premiers retours sont d’ailleurs très positifs.

