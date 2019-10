Les concepteurs d’interface utilisateur de l’iPhone n’auront sûrement jamais eu la vie facile, car les utilisateurs l’ont souvent critiqué. Mais ils ne s’attendaient probablement pas à une critique stérile de Donald Trump quant à la suppression du bouton Home.

C’est exactement ce qui s’est récemment passé, lorsque Trump a critiqué les gestuelles des récents iPhone dans un tweet. Il a affirmé que le bouton Home était nettement meilleur (par rapport à Face ID). Cependant, l’une de ces créatrices, Linda Dong, ne pouvait rester silencieuse et a commenté ironiquement le tweet de Trump.

☑️ Do the dishes

☑️ Go for a walk

☑️ Have the President of the United States tweet he does’t like the UX your team worked on

☑️ Water the plants pic.twitter.com/mZSqVt0eqk

