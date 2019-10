Dans un tweet adressé au PDG d’Apple, Tim Cook, Donald Trump a critiqué le système de Face ID de l’iPhone, regrettant l’ancien bouton Home.

Même si c’est avec un peu de retard, Trump souhaitait s’exprimer par un tweet adressé au PDG d’Apple : « Pour Tim : Le bouton sur l’iPhone était bien meilleur que le Swipe ! »

Nous ne savons pas quel modèle d’iPhone utilise Trump, mais apparemment, il ne semble pas s’adapter au système de gestes présent sur les modèles dotés de Face ID, dépourvus du bouton physique. Dans la mesure où son tweet a été publié il y a quelques heures, il est probable que Trump possède l’un des nouveaux iPhone 11. Dans le cas contraire, ces critiques auraient été formulées depuis longtemps.

En tout état de cause, le président des États-Unis regrette l’ancien bouton Home, qui n’est plus présent depuis l’iPhone X sorti en 2017. Des critiques qui ne semblent toutefois pas liées à des problèmes de sécurité, étant donné que Face ID est plus sûr que l’ancien Touch ID.

Pour certains, ce joli tweet n’est qu’un moyen de critiquer Tim Cook lequel a souvent exprimé son désaccord avec Donald Trump sur des questions telles que l’immigration.