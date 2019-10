Apple vient tout juste de sortir les versions finales de macOS Catalina 10.15.1 et watchOS 6.1 (compatible Apple Watch Series 1 et 2).

Pour installer la nouvelle version de macOS Catalina, rendez-vous dans les Préférences Système, puis allez sur Mise à jour de logiciels.

Voici les nouveautés de macOS Catalina 10.15.1 :

Emoji

Plus de 70 Emoji supplémentaires ou mis à jour, notamment des animaux, des aliments, des activités, de nouveaux Emoji d’accessibilité, des Emoji de genre non-binaire, et la possibilité de sélectionner des couleurs de peau pour les Emoji de couples.

AirPods

Introduit la prise en charge des AirPods Pro.

App Maison

Vidéo sécurisée HomeKit vous permet d’enregistrer, stocker et regarder de manière privée des vidéos chiffrées provenant de vos caméras de sécurité et propose la détection de personnes, d’animaux et de véhicules.

La prise en charge de routeurs compatibles avec HomeKit vous permet de contrôler la façon dont vos accessoires HomeKit communiquent sur Internet ou dans votre domicile.

Introduit la prise en charge de haut-parleurs compatibles avec AirPlay 2 dans les scènes et automatisations.

Siri

Réglages de confidentialité permettant de choisir de participer ou non à l’amélioration de Siri et Dictée en autorisant Apple à conserver le contenu audio de vos interactions avec Siri et Dictée.

Option permettant de supprimer votre historique Siri et Dictée à partir des réglages Siri.

Cette mise à jour comprend également les améliorations et corrections de bogues suivants :

Rétablit la possibilité de voir les noms de fichiers dans la présentation « Toutes les photos » de Photos.

Rétablit la possibilité de filtrer par favoris, photos, vidéos, modifications et mots-clés dans la présentation Jours de Photos.

Résout un problème qui empêchait Messages d’envoyer plusieurs notifications lorsque l’option de répétition des alertes était activée.

Résout un problème qui provoquait l’affichage du dernier contact ouvert au lieu de la liste des contacts à l’ouverture de Contacts.

Résout des problèmes pouvant se produire dans l’app Musique lors de l’affichage de playlists à l’intérieur de dossiers et de nouveaux morceaux ajoutés à la liste Morceaux.

Améliore la fiabilité du transfert de bases de données de bibliothèques iTunes vers les apps Musique, Podcasts et TV.

Résout un problème qui empêchait de voir des titres téléchargés dans le dossier Téléchargements de l’app TV.

watchOS 6.1

Apple annonce que : « watchOS 6.1 offre une assistance aux utilisateurs des AirPods Pro et contient des correctifs et des améliorations. Cette mise à jour permet également de mettre à niveau les Apple Watch Series 1 et Series 2 vers watchOS 6. »

Apple a également sorti la version watchOS 5.3.3 (build 16U620) dédiée aux Apple Watch 1/2/3/4. Elle s’adresse aux utilisateurs d’iPhone incompatibles avec iOS 13.

Pour installer ces mises à jour, allez dans l’app Apple Watch sur votre iPhone, puis sur Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.