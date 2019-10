Alors que tout le monde s’attendait à un événement Apple au mois d’octobre, celui-ci n’a pas eu lieu. C’est assez étrange puisque un nouveau MacBook Pro 16″ et un nouveau iPad Pro sont évoqués dans les rumeurs. De plus, ces dernières parlaient des AirPods Pro, lesquels ont été officialisés hier, et déjà en vente.

Apple semble avoir changé quelque peu sa stratégie, au moins pour cette année. D’autant plus que le nouveau Mac Pro prévu pour cet automne a déjà été présenté en juin à la WWDC, de même l’écran XDR Pro.

Il est donc fort possible que la firme californienne ait décidé d’annoncer ses nouveaux MacBook Pro 16 et iPad Pro 2019 par communiqué de presse. Cela devrait d’ailleurs être la même chose pour l’AirTag. Peut-être aussi qu’Apple estime que ses nouveautés ne sont pas assez importantes au point d’organiser un évènement.

Sinon, il n’est pas à exclure que ces produits ne seront annoncés que l’année prochaine. C’est une autre hypothèse qui pourrait répondre à l’absence d’un évènement Apple en octobre.