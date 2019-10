Mario Kart Tour reçoit une nouvelle mise à jour introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont de nouveaux personnages.

Cette nouvelle mise à jour est jouable jusqu’au 5 novembre, mettant à disposition des personnages très attendus. Pour fêter l’arrivée imminente de Mansion 3 de Luigi sur Nintendo Switch, la société de Kyoto a proposé différents personnages à thème avec le nouveau titre à paraître. En fait, Luigi, Waluigi, Re Boo et Rosalina arrivent dans une tenue de sorcière, munies d’un anneau précieux.

En plus des nouveaux personnages, cet événement apporte les circuits du palais de Luigi, le Ghost Valley et le flipper de Waluigi ainsi que de nouveaux karts, de nouveaux défis et plusieurs nouvelles améliorations pour les véhicules. Autant de nouveautés que Nintendo a présentées à tous ceux qui n’ont pas arrêté de jouer à ce titre.

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l’App Store, et nécessite iOS 10 et un iPhone 5s minimum.