Mario Kart Tour a atteint 90 millions de téléchargements au cours de la première semaine de son lancement. C’est un nouveau record puisqu’il surpasse tous les autres jeux mobiles de Nintendo.

Selon les estimations publiées par Sensor Tower, il s’agit du lancement mobile le plus rapide de Nintendo dans l’histoire de l’App Store et du Google Play Store.

Il suffit de dire que le nombre de téléchargements est six fois plus élevé que le deuxième meilleur lancement de la société, Animal Crossing: Pocket Camp, qui a généré 14,3 millions de téléchargements au cours de la première semaine. En troisième position, on retrouve Super Mario Run avec 13 millions de téléchargements au cours de sa première semaine.

Mario Kart Tour a pris la troisième place avec 12,7 millions de dollars, terminant derrière les 16,1 millions de Super Mario Run et 28,2 millions de Fire Emblem Heroes. Il convient de noter que Super Mario Run possède un achat unique pour accéder au jeu complet, tandis que Fire Emblem Heroes est totalement gratuit.

Android est la plate-forme la plus populaire de Mario Kart Tour, avec 53,5 millions de téléchargements représentant près de 60% du total. Concernant les achats intégrés, toutefois, les utilisateurs iOS représentent la majorité des revenus bruts avec un total de 9,6 millions de dollars, soit 75,5%, contre 3,1 millions de dollars pour les utilisateurs de Google Play.

Lors de cette toute première phase de lancement, Mario Kart Tour génère un chiffre d’affaires de 0,26 USD par téléchargement sur iOS, contre 0,06 USD sur Android.

Les États-Unis occupent la première place du nombre de téléchargements avec un total de 13,2 millions, soit 14,7%. Et il se place au deuxième rang au Brésil avec 10,7 millions de téléchargements.