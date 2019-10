En vue du lancement d’Apple TV+ le 1er novembre, Bloomberg raconte comment Apple veut conquérir Hollywood grâce à son contenu original.

De nombreux détails rapportés sont déjà connus, comme ceux concernant certains dirigeants hollywoodiens qui désapprouvent la culture du secret d’Apple et surtout les énormes dépenses de la société. Il est fait référence aux 250 millions de dollars dépensés pour la série “The Morning Show”. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, quant à elles, seront payées jusqu’à 1 million de dollars par épisode.

Lors de ses premières discussions sur la programmation du nouveau service de streaming, Apple envisagerait également un projet impliquant l’acteur Keanu Reeves, connu pour ses rôles dans des films tels que “The Matrix”, “John Wick” et “Speed”.

De plus, avant de se lancer dans la production à domicile de contenus véritablement originaux, Apple aurait envisagé d’acheter des études existantes comme Imagine Entertainment, une société fondée par Ron Howard et Brian Grazer. Après avoir rencontré Eddy Cue et Tim Cook (grand fan de la série Happy Days mettant en vedette le jeune Ron Howard), les deux fondateurs d’Imagine Enterainment auraient refusé car ils ne voulaient pas dépendre d’une grande multinationale.

Apple TV+ est le prochain service de streaming vidéo basé sur l’abonnement d’Apple, qui sera lancé le 1er novembre dans plus de 100 pays, dont la France. Le service sera disponible sur l’application “Apple TV” sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac et autres plates-formes au prix de 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours. Ce nouveau service est dirigé par les anciens responsables de Sony Pictures Television, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, qui auraient été chargés de protéger le contenu original qui sera présenté en avant-première dans certains magasins Apple du monde entier. Les deux dirigeants feraient très attention au secret en faisant signer des accords de confidentialité très stricts à toute personne gérant le contenu original d’Apple.

Parmi le contenu original disponible pour le lancement, on trouvera “The Morning Show”, “See” avec Jason Momoa, “Dickinson” avec Hailee Steinfeld, “Snoopy in space”, “Helpsters” et plus encore.