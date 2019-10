Disponible depuis le 16 septembre, Apple Arcade a suscité l’attention de nombreux joueurs qui ont profité de l’essai gratuit d’un mois.

Si le service propose plus de 50 jeux, Apple a promis qu’il en compterait au moins 100 d’ici la fin de l’année. Seulement, à ce jour, Arcade manque encore de gros titres pour justifier l’abonnement mensuel de 4,99€. Si notre point de vue peut ne pas être partagé par tous aujourd’hui, l’avenir nous donnera certainement raison quand davantage de jeux de renom rejoindront le service.

Même s’il y a actuellement des petits jeux sympas auxquels on peut jouer sur iOS, tvOS et plus récemment sur macOS Catalina, Apple va devoir mettre les bouchées doubles pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Si vous êtes parmi les premiers à vous être inscrit, sachez que le mois gratuit touche à sa fin. L’abonnement sera reconduit automatiquement si vous ne vous désinscrivez pas depuis votre compte Apple. Pour cela, il suffit d’aller sur l’App Store, puis sur le logo de votre profil > Abonnements > Apple Arcade > Annulé.

Que deviennent les jeux installés après votre desincription ? C’est simple. À l’instant même que votre essai est annulé, les jeux ne sont plus accessibles. Si vous tentez de lancer un jeu, Apple vous invitera à vous réinscrire via une petite fenêtre.

Notez que la désinscription ne vous oblige en rien à effacer les jeux déjà téléchargés. Peut-être même que vous avez envie de les garder au cas où vous souhaitez vous abonnez à nouveau plus tard. Pourquoi pas quand il y aura de nouveaux jeux plus intéressants.

Apple ne peut pas se permettre de se tromper à ce nouveau service. La firme compte désormais plus sur ces services, (Music, Arcade, News, TV+) que ses produits, en termes de revenus. D’ailleurs, de nombreux analysent estiment que tous les services Apple génèreront plus de bénéfices dans les années à venir que les produits. Bien entendu, l’un ne va pas sans l’autre, mais Apple a déjà une bonne base d’appareils en circulation dans le monde.

Dîtes-nous ce que vous pensez d’Apple Arcade et des titres actuels. Quel genre de jeu vous donnerait envie de vous inscrire ?