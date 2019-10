Ce soir, Apple a sorti de la bêta 1 de macOS Catalina 10.15.1, peu après la publication de la version finale 10.15.

Il n’y a pas de détails sur les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle mise à jour. Mais il est possible qu’en plus des améliorations générales, il y ait certaines modifications également incluses dans iOS 13.2 bêta : nouveaux paramètres de confidentialité pour Emoji et Siri.

Les développeurs peuvent effectuer une mise à niveau vers la dernière bêta via les préférences système. Pour ce faire, il faut être inscrit au programme Apple Developer. Une version bêta publique devrait être disponible d’ici la fin de cette semaine.