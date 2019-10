La décision prise par Apple de supprimer une application utilisée par les citoyens de Hong Kong lors de manifestations de protestation dans le pays suscite diverses controverses parmi diverses organisations internationales. Un important entrepreneur et conseiller juridique à Hong Kong a qualifié Apple “de complice de la censure et de l’opposition chinoises”.

L’application HKmap.live utilise le crowdsourcing pour localiser les véhicules de la police et les incidents survenus dans la région de Hong Kong. Les manifestants l’utilisent également pour éviter les barrages et les attaques de la police. Après une première suppression, l’app HKMap.live était revenue sur l’App Store déclenchant la controverse des médias chinois. Beaucoup accusaient Apple d’aider les émeutiers à mener des actions illégales. Après ces controverses, Apple a de nouveau supprimé l’app. De son côté, Tim Cook a justifié sa décision en affirmant que l’application avait en fait été utilisée à des fins illégales.

Les autorités chinoises affirment que l’app HKmap.live a été utilisée pour échapper à la police alors que des personnes protestaient illégalement, mais également pour attaquer des agents de police et pour permettre aux criminels de se livrer à des actes illicites loin de la police.

Charles Mok, entrepreneur et conseiller juridique, pense différemment et demande à Apple de ramener l’application au magasin :

« De nombreux cas de passants innocents ont été blessés par la force excessive de la police de Hong Kong lors d’opérations de dispersion de la foule.

HKmap.live aide les citoyens à éviter les zones où les piétons non impliqués dans des activités criminelles pourraient être soumis à des brutalités policières que de nombreuses organisations de défense des droits humains telles qu’Amnesty International ont confirmé l’existence. Les utilisateurs partagent simplement les informations de localisation pour organiser leur voyage et se protéger de l’utilisation aveugle des gaz lacrymogènes et de la violence.

HKmap.live aide les habitants de Hong Kong, les journalistes et les touristes à identifier les “zones dangereuses” et à éviter les blessures causées par les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc, les matraques et les canons à eau. »

Mok affirme que si Apple considère cette utilisation comme illégale, elle devrait également interdire les applications de réseaux sociaux telles que Twitter et les applications de messagerie telles que WhatsApp, qui sont utilisées pour partager des alertes similaires en temps réel.

Il est ensuite demandé à Apple de respecter ses propres normes déclarées dans le passé, en demandant “de réfléchir davantage aux valeurs et moins au profit”.

Pour beaucoup, Apple est en fait obligée de satisfaire la Chine afin d’éviter des répercussions économiques dans un pays sur lequel l’entreprise se concentre autant.