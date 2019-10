L’arrivée du nouveau Tokyo Tour sur Mario Kart Tour vient d’ajouter de nombreux nouveaux personnages, itinéraires et plus encore dans le jeu. Une nouvelle sélection de packages est apparue pour offrir aux joueurs des objets de jeu. Parmi ceux-ci, on trouve le Diddy Kong Pack, un package proposant 90 rubis, un ticket rapide et le même Diddy Kong en tant que personnage jouable à un prix aussi bizarre.

Vous avez bien lu, le Diddy Kong Pack coûte autant que 39 £. Donc, à première vue, cela semble un prix fou, mais si l’on pense au contenu proposé, il n’est peut-être pas aussi faux qu’un prix. Il suffit de penser au prix des rubis dans le jeu.

Pour en revenir aux gens sérieux, il est toutefois impossible de ne pas remarquer que le forfait Diddy Kong pour Mario Kart Tour coûte autant que Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch. Un pack supplémentaire d’un jeu mobile peut-il coûter autant qu’un jeu complet sur console ?

Évidemment, nous ne trouverons pas de réponse à cette question, car chacun est libre de dépenser son argent comme il l’entend.

À ce jour, Mario Kart Tour a atteint 90 millions de téléchargements dans le monde. Ce chiffre est presque un record pour un jeu mobile, surtout en calculant que le titre est sorti très récemment.