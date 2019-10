Après la mise à jour de la version iPhone en juillet, Apple a publié une nouvelle version de son jeu Texas Hold’em, apportant la compatibilité avec l’iPad.

Ce jeu de poker vous permet de jouer en tant que professionnel contre 24 adversaires virtuels réalistes ou contre vos amis en Wi-Fi. Vous pouvez tirer parti des conseils sur votre technique de jeu pour accéder à des tables plus compétitives aux enjeux et prix plus élevés.

Voici les principales caractéristiques :

Les adversaires misent, bluffent et ont des comportements à interpréter

Les victoires vous permettent d’avancer jusqu’au lieu suivant

Inclut 10 lieux distincts, y compris Las Vegas, Paris et Macao

Affichage des astuces en cours de partie, des conseils, des statistiques et du classement des joueurs

Texas Hold’em est entièrement gratuit et fonctionne en ligne ou hors connexion

Jouez contre jusqu’à 8 amis avec le multijoueur Wi-Fi

Passez du jeu immersif à la première personne à la vue aérienne

Repensé entièrement pour bénéficier de graphismes haute-résolution époustouflants

Sur l’iPad, utilisez Split View ou Slide Over pour jouer à Texas Hold’em tout en utilisant d’autres apps.

Télécharger Texas Hold’em gratuitement sur l’App Store. Il pèse 1,5 Go et nécessite iOS 12 ou une version ultérieure.