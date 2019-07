S’il y a bien une chose à laquelle on ne s’attendait pas, c’est bien ça ! Apple vient en effet de prendre tout le monde de court en ressortant son jeu Texas Hold’em sur l’App Store.

« Texas Hold’em d’Apple est de retour ! Pour fêter les 10 ans de l’App Store, nous avons remis à disposition le premier jeu à y avoir été publié, qui est depuis devenu un classique. Créé originellement pour l’iPod, puis adapté pour l’iPhone, ce jeu dispose maintenant d’un aspect élégant, avec de nouveaux personnages, un gameplay plus exigeant et des graphismes soignés pour les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPod touch. Autre qualité appréciable par les joueurs : le jeu est maintenant gratuit, pour la toute première fois. »

Vous l’aurez compris, ce retour est spécialement là pour célébrer les 10 ans de l’App Store. Certainement qu’Apple a aussi une idée derrière la tête, comme le lancement prochain d’Apple Arcade. Pas impossible qu’Apple en profite pour sortir des titres maison, ou en ressortir de terre. Mais normalement, Apple Arcade est conçu pour proposer des jeux exclusifs, accessibles via un abonnement mensuel qui devrait avoisiner les 9,99 €.

Caractéristiques :

Les adversaires misent, bluffent et ont des comportements à interpréter

Les victoires vous permettent d’avancer jusqu’au lieu suivant

Inclut 10 lieux distincts, y compris Las Vegas, Paris et Macao

Affichage des astuces en cours de partie, des conseils, des statistiques et du classement des joueurs

Texas Hold’em est entièrement gratuit et fonctionne en ligne ou hors connexion

Jouez contre jusqu’à 8 amis avec le multijoueur Wi-Fi

Passez du jeu immersif à la première personne à la vue aérienne

Repensé entièrement pour bénéficier de graphismes haute-résolution époustouflants

Conçu pour iOS 12 et ultérieur

