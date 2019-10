Après la sortie d’iOS 13.1.2 il y a quelques jours, Apple a définitivement bloqué la signature d’iOS 13.1.

À cause de ce blocage, les utilisateurs qui ont mis à jour leur iPhone ou iPad vers iOS 13.1.2 ne peuvent plus rétrograder et revenir à iOS 13.1.

La décision d’arrêter les signatures des différents iOS a des répercussions particulièrement sur ceux qui attendent un jailbreak, étant donné qu’une éventuelle version d’iOS 13.1 serait désormais inutile pour ceux qui ont déjà mis à jour iOS 13.1.2. Apple avait déjà arrêté les signatures d’iOS 13.0 et iOS 13.1.1, mais pas encore celle d’iOS 13.1.