Spotify a publié une nouvelle mise à jour qui introduit le support d’iOS 13 et permet aux utilisateurs de demander à Siri de lire des albums et des listes de lecture. L’intégration de SiriKit pour les applications audio était auparavant exclusive à Apple Music. Spotify lance également son app pour tvOS.

Pour utiliser le service avec Siri, il suffit d’installer la mise à jour, puis de demander à lire un album ou une chanson “avec Spotify”. La mise à jour permet également un contrôle mains libres via CarPlay et l’application Apple TV est également disponible.

La mise à jour mentionne l’intégration de Siri et la compatibilité avec les iPhone, iPad, CarPlay, les AirPods et le HomePod via AirPlay. Toutefois, le HomePod ne reconnait toujours pas les demandes de chansons via Siri.

Avec SiriKit pour les applications audio, le service peut désormais fonctionner comme Apple Music en ce qui concerne les commandes Siri sur iOS. On peut demander à Siri des choses comme “Joue (nom de l’album) sur Spotify”, “Écouter la dernière chanson avec (nom de l’artiste) avec Spotify” ou même “Playlist (nom de la playlist)”. L’important est de toujours comprendre que la commande est destinée à Spotify, car sinon cela ouvrirait Apple Music.

La mise à jour prend également en charge le nouveau mode Low Data sous iOS 13. Lorsque l’appareil utilise le mode Low Data, l’application active automatiquement le mode de diffusion de musique en continu “Sauvegarde de données”.