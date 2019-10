Habituellement, Apple réduit les commandes des nouveaux d’iPhone auprès de ses fournisseurs à cette période de l’année, mais la situation est différente cette année en raison de la forte demande pour l’iPhone 11.

Dans une nouvelle note envoyée aux investisseurs de TF Securities, Kuo confirme ses prévisions positives qui prévoient entre 70 et 75 millions d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max vendus en 2019. L’analyste explique qu’après le lancement des nouveaux modèles, Apple a l’habitude de réduire les commandes car la demande commence à baisser. Cette année, il ne devrait pas y avoir de telles réductions et la production de certains modèles continuera à pleine capacité même en octobre.

Kuo explique également que les délais de livraison de l’iPhone 11 Pro de deux à trois semaines sont dus au fait que la production de certains composants est très complexe et prend plus de temps. On prévoit entre 37 et 40 millions d’iPhone 11 Pro/Pro Max vendus d’ici la fin de l’année, légèrement en dessous de la gamme des iPhone XS de 2018.

Quant à l’iPhone 11, les ventes devraient atteindre entre 36 et 40 millions d’unités d’ici la fin de l’année, contre 25 millions d’iPhone XR vendus en 2018.

En outre, Kuo affirme qu’Apple pourrait également avoir augmenté ses prévisions de ventes pour le premier trimestre de 2020, à tel point qu’elle a demandé aux fournisseurs de produire davantage d’iPhone au cours des trois derniers mois de l’année. L’analyste s’attend à une croissance annuelle de 10% des ventes d’iPhone au premier trimestre de 2020.

Au sujet de l’iPhone SE 2, Kuo pense qu’Apple devrait le lancer au cours des trois premiers mois de 2020. L’analyste estime que les ventes totales d’iPhone au cours des trois premiers mois de l’année prochaine pourraient dépasser celles des deux dernières années, grâce à la sortie de ce nouveau modèle “économique”. Aux dernières nouvelles, l’iPhone SE 2 pourrait avoir un écran de 4,7 pouces et un design proche de l’iPhone 8.