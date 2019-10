Apple continue de mettre à jour ses nombreuses applications pour iOS 13. Cette fois, c’est au tour de App Store Connect pour iOS, qui supporte maintenant le mode sombre.

Avec la prise en charge du mode sombre, l’app suivra désormais nos paramètres système et appliquera automatiquement un thème sombre ou clair. Elle a traditionnellement un design entièrement blanc. L’ajout du mode sombre en facilite grandement l’utilisation dans des environnements faiblement éclairés.

App Store Connect pour iOS aide les développeurs à gérer leurs applications disponibles sur l’App Store. ils peuvent l’utiliser pour surveiller les dernières tendances, recevoir des notifications sur les avis d’utilisateurs et y répondre immédiatement via iPhone, iPad et iPod touch.

Voici les principales nouveautés :

Prise en charge du Mode sombre, idéal dans les environnements de faible luminosité. Nécessite iOS 13.

Améliorations apportées à la stabilité et correction des bogues.

Au cours des dernières semaines, Apple a rapidement publié des mises à jour de ses applications iOS pour l’ajout du mode sombre et d’autres fonctionnalités iOS 13, telles que le support des disques durs externes par iMovie.

La nouvelle mise à jour est disponible gratuitement sur l’App Store.