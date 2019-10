Apple a publié le nouveau trailer de Servant, la mini-série originale produite par M. Night Shyamal, qui sera bientôt disponible sur Apple TV+.

A l’instar des deux précédentes bandes-annonces de Servant, la nouvelle vidéo est également très atmosphérique, mais manque de détails. Le clip de 38 secondes nous montre une poupée très réaliste nommée “Jericho”, déjà présentée au public dans une précédente vidéo. Le teaser du jour nous montre un gros plan des mains d’une femme caressant la poupée tout en changeant sa couche. Tout est accompagné d’une piste sonore haute tension, comparée à une scène apparemment douce et sans danger.

Pour le moment, nous ne savons rien de cette série produite par M. Night Shyamalan, si ce n’est qu’elle suit l’histoire d’un couple de Philadelphie après une tragédie familiale. Elle a ensuite entraîné une fracture dans leur mariage, ouvrant la porte à une force mystérieuse qui pénètre dans leur maison.

Dans la description d’Apple et dans chaque publicité, figure le slogan “What do you believe?”.

Servant est une mini-série en dix épisodes écrite par Tony Basgallop et produite par Shyamalan. Elle sera disponible sur Apple TV+ à partir du 28 novembre.