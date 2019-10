Avec la nouvelle Apple Watch Series 5, une nouvelle option est arrivée permettant à l’écran de rester allumer en permanence. Ainsi, il est plus simple de lire d’un coup d’œil. Si cette nouveauté se veut plutôt pratique, certains utilisateurs font savoir que l’autonomie de la montre en prend un coup. Pourtant, Apple a expliqué durant la dernière keynote que cette fonction n’aurait aucun impact sur la vie de la batterie.

En réalité, de nombreux utilisateurs se plaignent que l’autonomie de l’Apple Watch Series 5 ne suffit pas pour terminer une journée complète. Certains ajoutent même qu’il ne faut qu’environ 12h pour que la smartwatch d’Apple s’éteigne. Au final, vous vous retrouvez avec une montre éteinte vers 18/19h. Même si la charge soit assez rapide, de 0% à 80% en 90 minutes environ, ce résultat ne reflète ce qu’Apple a annoncé.

Apparemment, le problème ne serait entièrement imputable à l’écran affiché en permanence. Suite à des tests réalisés sur les deux modèles 40mm et 44mm, il apparaît que la version de 40mm arrive à tenir 18h, comme sur la Series 4. En revanche, il est très difficile d’y parvenir avec la 44mm. Il n’est pas exclu que cette mauvaise autonomie soit causée par le logiciel. Et watchOS 6.0.1 ne semble pas avoir amélioré la situation. Possible que la batterie adoptée sur les modèles 44mm soit en cause.

Pour l’heure, la seule solution consiste à désactiver la fonction d’affichage de l’écran en permanence. Nous verrons si Apple arrive apporter une amélioration lors d’une prochaine mise à jour de watchOS 6.