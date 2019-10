Rendre votre iPad Pro plus productif que jamais, bientôt possible grâce à la future station d’accueil DoBox Pro.

La marque DoBox ne vous êtes peut-être pas inconnue, nous l’avons présenté il y a deux ans dans ce post. À l’époque, la société hongroise This is DoBox Ltd était en pleine campagne Kickstarter pour la station d’accueil DoBox.

Elle revient aujourd’hui avec une nouvelle campagne dédiée à la DoBox Pro conçue pour l’iPad Pro. À ce jour, la société a récolté plus de 16 000 dollars sur les 20 000 nécessaires pour lancer la production en novembre.

Cette station d’accueil permet de transformer votre iPad Pro en un MacBook (ou presque). Elle embarque un clavierrétro-éclairé (QWERTY), un trackpad et une batterie de 16 000 mAh. À l’arrière, on retrouve un port USB-C pour brancher l’iPad Pro, un port HDMI, deux ports USB 3.0, un lecteur de carte microSD, un port HDMI, un port Ethernet Gigabit, et un port mini jack 3,5mm. Vous pouvez même ajouter du stockage SATA M.2 jusqu’à 2 To.

Dans le cadre de cette campagne, le prix débute à seulement 99 dollars. Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif, il est encore temps.

Nous prévoyons de la tester dans les prochains mois lorsqu’elle sera disponible. Cela vous donnera une bonne idée sur son utilisation au quotidien.

› Plus d’informations sur le site officiel de DoBox