Winston Duke, connu pour son rôle de M’Baku dans “Black Panther”, sera la vedette de la prochaine série “Swagger” d’Apple.

Winston Duke affrontera Ike, un entraîneur de basketball de niveau junior qui était un joueur célèbre dans le passé. La production de l’émission débutera en octobre, soit plus un an après qu’Apple ait annoncé pour la première fois l’arrivée de cette série. “Swagger” sera basé sur l’expérience de jeunesse de la star de la NBA, Kevin Durant, explorant le monde du basketball chez les jeunes, les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs.

“Swagger” fait partie de la série télévisée développée par Apple pour son service de streaming, qui fera ses débuts le 1er novembre. La production n’étant sur le point de commencer que maintenant, cette série ne sera pas disponible au lancement.

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ coûtera 4,99 €/mois pour un maximum de six membres d’une même famille. Il sera gratuit pendant un an pour les clients qui achètent une Apple TV, un Mac, un iPad ou un iPhone.