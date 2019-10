Suite à l’arrivée d’iOS 13 et de tvOS 13, Sony a publié le guide officiel sur la connexion de la Dualshock 4 à l’iPhone et à l’Apple TV. Ce guide concerne également l’iPad et le Mac.

Avec l’arrivée d’Apple Arcade, les jeux sur les appareils Apple deviennent de plus en plus importants grâce à des titres de qualité dont le coût de l’abonnement est de 4,99 €/mois, sans aucune limitation. En plus de ces titres, de plus en plus de jeux importants comme Call of Duty arrivent sur l’App Store.

iOS 13, iPadOS, tvOS 13 et macOS Catalina prennent en charge de manière native les manettes Dualshock 4 de la PlayStation 4 et celle de Xbox.

Pour aider les utilisateurs à établir la connexion, Sony a publié un guide officiel disponible ici. Guides que vous avez déjà lus ici sur iPhonote, à la fois pour iOS 13 et iPadOS et pour Apple TV.

Avez-vous déjà essayé d’utiliser ces manettes sur vos appareils ?