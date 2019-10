Les analystes ont été surpris par les excellentes ventes des nouveaux iPhone 11/Pro présentés par Apple. Et 2020 semble encore plus intéressant.

Le lancement des iPhone 11 et iPhone 11 Pro se déroule mieux que prévu initialement par les analystes, à tel point que les attentes pour les modèles 2020 équipés de puces 5G augmentent également.

Les analystes de Cowen confirment que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max se vendent qu’ils ne le pensaient. La société a donc dû augmenter ses prévisions à court terme en portant ses prévisions de production pour le troisième trimestre à 47 millions, en baisse de 2% sur une base annuelle mais en hausse par rapport aux 44 millions prévus le mois précédent.

Cowen pense que les ventes les plus importantes sont issues de l’iPhone 11, mais aussi par l’iPhone XR, qui a bénéficié d’une réduction de 150 dollars aux États-Unis sur le prix initial. Au total, les nouveaux modèles devraient atteindre 32 millions d’unités produites au cours du trimestre, soit environ 68% du total envisagé par Cowen.

Les prévisions pour le quatrième trimestre restent inchangées à 65 millions d’unités, soit pratiquement identiques qu’en 2018. Au cours de ce trimestre, les nouveaux iPhone devraient représenter 72% des ventes, pour un total de 47 millions d’unités.

Même les analystes de JP Morgan ont augmenté leurs estimations d’environ 1 million d’unités pour le troisième trimestre et de 3 millions pour les trois derniers mois de l’année. Dans ce cas également, ils pensent que l’iPhone 11 génère des ventes. Les attentes pour 2020 sont encore plus grandes, grâce aux nouveaux iPhone qui devraient avoir droit à un nouveau design et à la première puce 5G sur iPhone. En 2020, le cabinet prévoit que 198 millions d’iPhone seront vendus, alors qu’en 2021, ce chiffre pourrait atteindre 200 millions.