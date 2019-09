Vendredi dernier, Apple a déployé la mise à jour iOS 13.1.1 pour corriger quelques bugs, mais certains problèmes demeurent encore.

Certains utilisateurs ont des problèmes avec des applications, et d’autres avec l’autonomie de leur iPhone. Supra, L’un de nos lecteurs, nous explique la chose suivante : « Moi j’ai la nouvelle mise à jour 13.1.1 sur mon iPhone 7 Plus, mais j’ai que des bugs, AirPlay ne marche plus du tout, et quand je clique sur un document comme avant au lieu que ça me l’envoie dans iBook sa m’ouvre une ancienne pages Safari déjà ouverte. »

Voici le changelog d’iOS 13.1.1 :

Corrige des problèmes qui pouvaient empêcher la restauration de l’iPhone depuis une sauvegarde.

Résout un problème qui pouvait provoquer une décharge plus rapide de la batterie.

Corrige un problème qui pouvait influer sur la reconnaissance des requêtes Siri sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Résout un problème qui pouvait entraîner la réactivation des suggestions de recherche de Safari après leur désactivation.

Résout un problème qui pouvait ralentir la synchronisation des rappels.

Corrige un problème de sécurité pour les apps de clavier de tierce partie.

Comme plusieurs problèmes sont encore présents, Apple devrait sortir une nouvelle mise à niveau très prochainement. Si vous êtes sur iOS 12, mieux vaut y rester, en attendant que tout soit opérationnel.

De notre côté, on a remarqué que l’autonomie de notre iPhone XS Max fondait comme neige au soleil.

Dites-nous dans les commentaires, quels sont les problèmes que vous rencontrez.