Comme on s’y attendait, Apple a sorti iOS 13.1.1 et iPadOS 13.1.1, destinés aux iPhone, iPad et iPod touch compatibles.

Si cette mouture corrige bien le problème avec les claviers alternatifs, ce n’est pas la seule nouveauté.

iOS/iPadOS 13.1.1 apporte des correctifs et des améliorations pour votre iPhone. Cette mise à jour :

Corrige des problèmes qui pouvaient empêcher la restauration de l’iPhone depuis une sauvegarde.

Résout un problème qui pouvait provoquer une décharge plus rapide de la batterie.

Corrige un problème qui pouvait influer sur la reconnaissance des requêtes Siri sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Résout un problème qui pouvait entraîner la réactivation des suggestions de recherche de Safari après leur désactivation.

Résout un problème qui pouvait ralentir la synchronisation des rappels.

Corrige un problème de sécurité pour les apps de clavier de tierce partie.

Pour les installer, rien de plus simple, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.