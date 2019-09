Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple prévoyait de commercialiser des modèles haut de gamme pour iPad et MacBook dotés d’écran Mini-LED entre fin 2020 et le milieu de 2021.

Dans une note de recherche publiée par TF International Securities, Kuo a ajouté que les nouveaux écrans Mini-LED des iPad et MacBook haut de gamme utiliseront chacun environ 10 000 LED, bien plus que les 576 du prochain écran Pro XDR d’Apple. Chaque LED sera inférieure à 200 microns.

L’analyste explique que ce nouvel écran ne sera initialement intégré que sur les iPad et MacBook haut de gamme, compte tenu du coût élevé des différents composants. Ces modèles dotés de mini-LED devraient être disponibles entre fin 2020 et mi-2021. Grâce à cette solution, Apple devrait également être en mesure de concevoir des produits plus minces et plus légers avec des écrans capables de garantir de bonnes performances au sujet de la gamme de couleurs, un contraste élevé et une bien meilleure qualité d’image.

Selon Kuo, la solution Mini-LED est le premier choix d’Apple pour éviter les problèmes de rodage et réduire sa dépendance à Samsung pour la fourniture d’écrans OLED. Ces panneaux doivent être fournis par LG Display.