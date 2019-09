Apple a engagé David Smoley, CIO d’AstraZeneca, au poste de vice-président sous la responsabilité directe de la directrice de l’information, Mary Demby.

David Smoley a commencé à travailler chez Apple ce mois-ci après avoir été directeur informatique de la société pharmaceutique basée au Royaume-Uni pendant six ans. Apparemment, Smoley ne travaillera pas sur les initiatives liées à la santé chez Apple, mais jouera plutôt un rôle de vice-président sous l’actuel CIO d’Apple.

Les antécédents de Smoley incluent le rôle de DSI dans plusieurs autres sociétés, notamment Honeywell et GE. Bloomberg indique qu’Apple compte environ 100 vice-présidents dans l’ensemble de la société, soutenant l’équipe de direction et le PDG, Tim Cook. Dans un récent rapport, un ancien dirigeant anonyme d’Apple a déclaré qu’il y avait trop de dirigeants d’entreprise et que la structure exécutive ne semblait pas être “efficace”.