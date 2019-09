Apple a publié une mise à jour pour GarageBand sur iOS, ajoutant la prise en charge de lecteurs externes, un nouveau package audio “Skyline Heat”, le mode sombre et bien plus encore.

Grâce à mise à jour, les utilisateurs pourront désormais accéder aux fichiers situés sur des disques durs externes, des cartes SD via un lecteur et les clés USB. Cette fonctionnalité s’accompagne de la prise en charge générale des disques externes introduite dans iOS 13 et iPadOS.

Un nouveau pack de sons téléchargeable appelé “Skyline Heat” est également disponible. Il contient une collection de plus de 350 nouvelles boucles Hip Hop et six kits de batterie. Dans le cadre de la mise à niveau, il est également possible de rechercher des boucles Apple Loops dans la bibliothèque de sons, tandis que la fidélité audio des boucles Apple Loops a également été améliorée lors de la modification du tempo et des clés..

La dernière version ajoute également la prise en charge du mode sombre, ainsi que celle du nouveau panneau de partage et d’autres “améliorations en termes de performances et de stabilité”.

GarageBand est disponible gratuitement sur l’App Store.