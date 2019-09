L’Apple TV s’enrichit de 10 nouveaux écrans de veille vidéo illustrant la vie marine avec la dernière mise à jour tvOS 13.

Avec tvOS 13, Apple a introduit de nouveaux écrans de veille vidéo “sous-marins” produits en collaboration avec la BBC.

Ces dix nouveaux écrans de veille « Aerial » offrent un regard magnifique sur les coraux, les bancs de poissons et des images époustouflantes de la vie marine. Vous les verrez sur votre Apple TV si vous utilisez l’économiseur d’écran Aerial, qui intègre désormais des panoramas, des images spatiales prises depuis l’ISS et des clips sous-marins.

Vous découvrirez de nombreuses espèces différentes, des récifs coralliens et plus encore. Toutes les vidéos sont disponibles en 4K sur Apple TV 4K.

Les écrans de veille incluent des photos de barracudas, méduses, frelons, phoques et plus. En plus de ces nouvelles vidéos sur l’océan, il y a aussi de nouveaux plans de la NASA.

La liste complète des nouveaux écrans de veille est la suivante :