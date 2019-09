Après l’iPhone 11 Pro Max, les experts d’iFixit se sont attaqués au démontage de l’Apple Watch Series 5. L’opération montre à quel point ce nouvel modèle est similaire à celui de l’année dernière.

Pour ouvrir la Series 5, iFixit a dû utilisé un décaper thermique pour ramollir l’adhésif, pour faciliter l’ouverture avec un couteau de précision. À l’intérieur, vous pouvez voir que la batterie est plus grosse de 1,4% par rapport à la génération précédente. Toutefois, cela ne devrait pas faire la différence au quotidien étant donné la présence de l’écran Always-On. Le nouveau système sur puce Apple S5 est également présent. Il contient deux fois plus d’espace de stockage (32Go) et une boussole. Le CPU et GPU graphique de la puce S4 restent inchangés.

Au sujet du nouvel écran Always-On, il est difficile de dire exactement comment cette nouvelle fonction est gérée. Apple affirme que la Series 5 utilise un nouveau capteur de lumière ambiante et des pilotes d’affichage avancés. Cependant, iFixit indique que « les améliorations réelles sont intégrées à la technologie d’affichage, invisible de l’œil humain » via la technologie LTPO.

Apple affirme que la nouvelle Apple Watch Series 5 est en « aluminium recyclé à 100% », mais iFixit n’a pas été impressionné par cette affirmation, rappelant que la majeure partie de l’aluminium dans le monde est déjà recyclé et est considérablement moins cher que la variété nouvellement extraite.

Enfin, iFixit conclut que la Series 5 est « très similaire » à la Series 4 sur le plan interne. Pour autant, elle est suffisamment différente pour que les pièces de rechange ne soient pas interchangeables entre les deux modèles. En termes de réparabilité, iFixit lui accorde une note de 6 sur 10.