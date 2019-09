Nintendo a officiellement sorti son nouveau jeu mobile Mario Kart Tour, qui était en pré-commande depuis le 27 août dernier.

Retrouvez Mario et ses amis pour participer à des courses sur des circuits inspirés de villes du monde entier. « Chaque saison de deux semaines comporte ainsi son lot de nouveaux circuits qui s’ajoutent aux parcours traditionnels. De plus, certains de vos personnages de Mario Kart préférés se déclinent désormais en versions inspirées des villes représentées ! »

Le studio a porté ce jeux sur iOS et iPadOS en simplifiant les commandes, en supportant l’accéléromètre, afin d’offrir un gameplay approprié aux écrans tactiles.

Les fans de Mario Kart sur console devaient donc s’y retrouver. En revanche, si le jeu est gratuit, il comporte de nombreux achats in-app allant de 2,29€ à 74,99 €. Ils permettront aux joueurs d’avancer plus rapidement dans le jeu.

« Lancez-vous à la poursuite des meilleurs ! Les records que vous décrochez en course déterminent votre rang mondial. Entraînez-vous d’arrache-pied, testez différentes combinaisons de pilotes, de karts et d’ailes, et hissez-vous jusqu’aux sommets du classement ! »

Mario Kart Tour est maintenant disponible gratuitement sur l’App Store, et nécessite iOS 10 et un iPhone 5s minimum.