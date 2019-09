Adobe enrichit sa famille d’applications pour iPad avec Fresco, un titre entièrement dédié au dessin et également compatible avec Apple Pencil.

L’application de conception Fresco a été conçue après que la société ait demandé aux utilisateurs quel type d’application ils souhaitaient.

Adobe Fresco est une application de dessin et de peinture numérique spécialement développée par Adobe pour iPad et l’Apple Pencil. L’application a été conçue à la fois pour les artistes qui dessinent à titre professionnel et pour ceux qui peignent par passion.

Au cours du développement, Adobe a interrogé plus de 2 500 artistes et illustrateurs, découvrant que 68% d’entre eux souhaitaient être plus créatifs. Durant l’enquête, Adobe a réalisé que le manque de temps et d’inspiration étaient les facteurs qui limitaient le plus leur capacité à être créatif. Elle a également constaté qu’environ 40% des répondants préféraient créer des dessins sur leur appareil mobile, comme un iPad, plutôt que sur leur ordinateur portable ou de bureau.

Fresco intègre les brosses Photoshop les plus populaires, la précision des brosses vectorielles et la technologie des brosses dynamiques, pour offrir des fonctionnalités avancées aux utilisateurs. Vous pouvez peindre avec des aquarelles et des huiles qui se marient, s’étirent comme en vraie, mais vous pouvez également travailler avec des pinceaux vectoriels que vous pouvez adapter à l’infini pour créer des lignes nettes, prêtes à être imprimer, de toutes tailles. L’application vous permet d’importer facilement vos pinceaux Photoshop ou de choisir parmi plus d’un millier de pinceaux naturels créés par le maître Kyle T. Webster.

Les illustrateurs pourront également utiliser un processus de sélection et de masquage modernisé et une interface utilisateur flexible pour dessiner plus rapidement et sans distraction. Grâce à l’intégration à Photoshop et à la synchronisation automatique dans le nuage, les pinceaux et les projets seront immédiatement disponibles sur plusieurs appareils.

Voici les principales caractéristiques:

Plus d’un millier de pinceaux, tirés des favoris de l’application de bureau Photoshop, accessibles sur iPad

Brosses dynamiques exclusives simulant les couleurs à l’huile et les aquarelles à l’aide de la technologie Sensei

Brosses vectorielles et tramées dans la même application, sans avoir à passer d’un programme à un autre

Flux de travail cyclique avec Photoshop sur le bureau pour poursuivre le traitement de vos projets

Interface modulaire avec des outils avancés que vous pouvez personnaliser pour travailler à votre guise

Fresco est pour le moment compatible avec iOS 12.4 et les versions ultérieures, disponible uniquement sur iPad. Pour une expérience de conception optimale, il est conseillé d’utiliser un iPad Pro avec l’Apple Pencil.

Les fonctionnalités avancées de Fresco dépendent des fonctionnalités matérielles du périphérique. Étant donné qu’il existe de nombreux modèles d’iPad, si vous rencontrez des problèmes de performances présumés, essayez de prendre les mesures suivantes pour améliorer votre expérience :

Réduisez le nombre total de niveaux en les rejoignant si possible

Peindre avec un pinceau de plus petit diamètre

Créer sur une plus petite image

Adobe Fresco est disponible gratuitement sur l’App Store, mais le coût pour bénéficier de toutes les fonctionnalités est de 9,99 € par mois. Les utilisateurs abonnés à Adobe Creative Cloud peuvent utiliser l’application sans frais supplémentaires.