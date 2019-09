Quand il s’agit de comparer l’autonomie des derniers smartphones du marché, Apple et Samsung s’opposât régulièrement. Dans sa dernière vidéo, Mrwhosetheboss a été encore plus loin en comparant les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max aux Galaxy Note 10+ et Huawei Mate 30 Pro.

Avant de commencer le test, il faut souligner quelques points : la capacité de batterie et la RAM de chaque appareil :

iPhone 11 : 3 046 mAh + 4 Go de RAM

iPhone 11 Pro : 3 190 mAh + 4 Go de RAM

iPhone 11 Pro : 3 969 mAh + 4 Go de RAM

Galaxy Note 10+ : 4 300 mAh + 12 Go de RAM

Huawei Mate 30 Pro : 4 500 mAh + 8 Go de RAM

Pour ce test, Mrwhosetheboss a été au bout du bout pour voir lequel d’entre eux allait tenir le plus longtemps avec la même utilisation (photos, jeux 3D…). Bien que les deux systèmes (iOS et Android) soient différents, ce qui nous intéresse ici est de savoir si l’un s’en sort vraiment mieux. Avec la capacité de batterie du Galaxy Note 10+, on est en droit de parier sur lui, et pourtant, le résultat n’est pas aussi évident :

Le premier a lâché prise est l’iPhone 11 au bout de 5 heures et 2 minutes, suivi du Note 10+ après 6 heures et 31 minutes. Quant au iPhone 11 Pro, il aura tenu bon pendant 6 heures et 42 minutes. En seconde place, on retrouve le Mate 30 Pro avec 8 heures et 13 minutes. Enfin, le premier sur le podium n’est autre que l’iPhone 11 Pro Max avec 8 heures et 32 ​​minutes.

Même si Mrwhosetheboss compare des appareils aux systèmes différents, l’intérêt est de savoir combien de temps chacun tient pour une même utilisation. Fort de sa grosse capacité de batterie, le Note 10+ n’a pas réussi à tenir tête au 11 Pro Max. Il y a 2 heures d’écart entre ces deux modèles. Pourtant, la batterie du 11 Pro Max est nettement moins grosse.

Comme quoi, l’optimisation logicielle peut jouer un rôle important sur l’autonomie, et Apple a relevé le challenge haut la main !