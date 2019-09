Apple et Oprah Winfrey ont lancé une première sélection de livres avant l’arrivée de la nouvelle série documentaire qui sera bientôt disponible sur Apple TV+.

La sélection de livres choisis par Winfrey commence par “The Water Dancer” de Ta-Nehisi Coates. “The Water Dancer” est disponible en pré-commande sur Apple Books en format ebook et livre audio et fera ses débuts mardi. Coates sera interviewé pour le premier volet de la série Apple TV+ de Winfrey, “Oprah’s Book Club”, qui fera ses débuts avec le lancement du service le 1er novembre. L’interview de Winfrey avec Coates sera filmée devant un public à la bibliothèque Apple Carnegie de Washington vers la fin du mois d’octobre.

« Je suis celle que je suis aujourd’hui grâce au désir d’apprendre à lire très tôt. La lecture m’a ouvert tout un monde au-delà du chemin de terre rouge et du porche de ma grand-mère dans le Mississippi », a déclaré Winfrey. « Je veux le faire pour tout le monde. Et l’occasion de le faire avec Apple, de parler aux gens du monde entier de plaisirs, d’excitation, de tension, du drame qu’un bon livre peut vous apporter, je ne sais pas. Quoi de mieux que ça ? »

Pour chaque sélection du club de lecture d’Oprah vendu chez Apple Books, Apple contribuera à l’American Library Association pour soutenir les bibliothèques locales.

« Peu de gens dans le monde peuvent nous rassembler, à l’instar d’Oprah, dont la compassion et la grâce célébrant le pouvoir des livres sont inégalées », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook. « C’est un honneur pour nous de fournir une nouvelle plate-forme au club de lecture d’Oprah et d’aider l’American Library Association à ouvrir les cœurs et les esprits à la joie de lire. »