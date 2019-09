Apple a lancé une nouvelle application baptisée Reality Composer laquelle permet à tous de jouer avec la réalité augmentée.

L’application est compatible avec les iPhone et iPad disposant d’iOS 13, dont la version finale est sortie hier soir. Les utilisateurs peuvent ainsi faire des prototypages en RA. L’app dispose d’un multitude d’objets pour se faire la main. Apple permet ainsi à « tout le monde de créer rapidement et simplement des contenus en réalité augmentée. Il est même possible de concevoir des animations et interactions avant de les envoyer, si besoin, sur Xcode ou exporter vers AR Quick Look.

Bien que Reality Composer dispose de sa propre bibliothèque AR, Apple permet d’importer vos propres fichiers USDZ. Ensuite, il vous appartient de personnaliser votre création grâce à des outils pour redimensionner, déplacer, ou encore animer l’objet.

Grâce à cette application, les utilisateurs vont pouvoir en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la RA, et ce, en toute simplicité.

Reality Composer est disponible gratuitement sur l’App Store, et compatible avec tous les appareils capable de faire tourner iOS 13.