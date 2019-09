En attendant l’iPhone 11 Pro demain, le photographe Austin Mann a fait part de ses impressions sur le nouvel appareil photo.

Mann vante particulièrement le nouveau mode Nuit de l’iPhone 11 Pro et l’objectif super grand-angle, et décrit également certaines des fonctionnalités qui, à son avis, manquent encore.

En ce qui concerne le mode nuit, Mann pense que la fonctionnalité « change complètement la façon dont tout le monde se capture avec son iPhone ». Il se dit heureux qu’Apple n’ait pas simplement essayé de faire en sorte que les clichés nocturnes ressemblent à des clichés de jour, mais plutôt qu’il se concentre sur l’expression artistique :

« L’approche d’Apple en mode de nuit est un équilibre entre la résolution d’un problème technique et l’attention portée à l’expression artistique. Il est clair que leur équipe n’a pas adopté l’approche consistant à faire croire que les photos prises de nuit semblaient avoir été prises pendant la journée, à l’instar de certains de leurs concurrents. Au lieu de cela, cela ressemble plus à une étreinte qu’à la nuit (tout en demandant), “Comment pouvons-nous capturer le sentiment de cette scène d’une manière magnifique ? »

En outre, Mann définit le mode nuit comme le « saut le plus spectaculaire en termes de qualité » depuis le lancement du mode panoramique avec l’iPhone 5 en 2012. Voici deux comparaisons de Mann qui montrent l’iPhone 11 Pro par rapport à l’iPhone XS :

En ce qui concerne la nouvelle configuration de l’appareil photo triple objectif iPhone 11 Pro, Mann décrit en détail l’expérience logicielle de l’application Appareil photo :

« Une des fonctionnalités les plus intéressantes de la caméra introduite cette année est “Capture Outside the Frame”. En gros, si je capture avec l’objectif grand angle (26 mm), l’iPhone 11 Pro capture simultanément, même avec le très grand angle (13 mm), afin que l’utilisateur puisse décider plus tard du meilleur cliché. Si le logiciel détecte un humain sur le bord du cadre, une petite icône s’affiche pour indiquer que vous souhaitez peut-être le recadrer, une fonction plutôt intéressante. »

Mann a déclaré que dans certains cas, il avait « des problèmes pour regarder le cadre pour l’équilibre visuel de ce qui était réellement dans le cadre » avec la prévisualisation en direct de la zone en dehors du cadre. Vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, avec l’interface translucide montrant ce qui pourrait être capturé avec l’objectif ultra-large :

Apple a étendu la marque “Pro” à la gamme iPhone pour la première fois cette année et Mann affirme que l’iPhone 11 Pro est à la hauteur de cette désignation. Cependant, selon lui, certaines améliorations pourraient encore être apportées par Apple, qui donnerait plus de visibilité et davantage de contrôle.