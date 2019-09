Ces derniers jours, des informations contradictoires sont apparues sur la quantité de RAM présente dans les nouveaux iPhone 11. Certaines parlaient de 4 Go de RAM, et d’autres de 6 Go. Xcode a finalement dissipé tous les doutes.

Comme déjà mentionné par l’organisme de certification chinois TENAA, même Steve Troughton-Smith a découvert via Xcode que l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max disposent de 4 Go de RAM, comme sur l’iPhone XS / XS Max.

Xcode also confirms that no model of iPhone 11 or 11 Pro/Max has 6GB of RAM. All models have 4GB of RAM — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 18, 2019

De plus, comme vous pouvez le lire sur le tweet, nous avons des informations précises sur le matériel de la nouvelle Apple Watch Series 5, équipée du même processeur / GPU que la génération précédente, dont elle ne diffère que par la présence de 32 Go de mémoire interne, l’écran AlwaysOn et la boussole.

Enfin, une petite mention pour le nouvel iPad 10.2″ dont nous parlons très peu, qui est doté de 3 Go de RAM, par rapport aux 2 Go du modèle 2018.