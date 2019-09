Après de nombreuses rumeurs sur la quantité de RAM présente sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, les premières données plus fiables arrivent enfin avec celles sur les batterie et sur le modem.

Batterie

L’iPhone 11 intègre une batterie de 3,10 mAh, légèrement supérieure à celle de 2,942 mAh installée sur l’iPhone XR. Cette petite amélioration devrait assurer environ 60 minutes d’autonomie supplémentaire (par exemple: 17 heures de lecture vidéo).

Sur l’iPhone 11 Pro, la batterie est de 3,046 mAh, comparé à celle de 2,658 mAh de l’iPhone XS. Sur l’iPhone 11 Pro Max, la capacité est de 3,996 mAh, contre 3,174 mAh pour l’iPhone XS Max (environ 20% de moins). Cette capacité accrue de la batterie devrait permettre une autonomie de 3 à 4 heures supérieure à celle des modèles précédents.

RAM

Les informations les plus fiables sur la RAM proviennent également du même document et, malheureusement, les trois appareils disposent de seulement 4 Go de RAM.

Si l’iPhone 11 gagne 1 Go de RAM par rapport à l’iPhone XR, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max conservent la même RAM que les iPhone XS et XS Max.

Pour que cette information soit officielle, nous devrons attendre les premiers démontages, mais à présent, il y a très peu de doutes puisque ces informations proviennent des documents de certification de l’agence chinoise TENAA.

Modem LTE

Enfin, il est confirmé que les nouveaux iPhone sont équipés du modem LTE fabriquée par Intel. Ce sont les derniers iPhone à intégrer du fabricant, car à partir de 2020, Apple va à nouveau passer à Qualcomm et au premier modem 5G. Dans cinq ans, Apple devrait intégrer son premier modem conçu en interne.

Il est très probable que la puce LTE utilisée sur l’iPhone 11 soit l’Intel XMM 7660, la dernière puce 4G de la société.