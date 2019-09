Après sa vidéo au sein de l’Apple Park, Jean-Baptiste nous propose maintenant une prise en main des nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Eh oui, il les a reçu deux jours à l’avance !

Cette exclusivité lui permet de nous présenter les trois nouveaux modèles dès aujourd’hui, et de partager ses premières impressions. Pour cette vidéo, il a choisi les deux nouvelles couleurs “vert” de l’iPhone 11 et “vert nuit” de l’iPhone 11 Pro/Max. L’une est plus discrète que l’autre, mais les deux semblent déjà rencontrer un succès auprès des premiers clients. Il parait que le mieux est de les voir en vrai, selon les premiers testeurs.

En attendant, découvrez ces nouveaux iPhone 2019 avec Jean-Baptiste :

