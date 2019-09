Après les iPhone 11/Pro/Max, la presse spécialisée partage maintenant les différents au sujet de la nouvelle Apple Watch Series 5.

Dans l’ensemble, la montre connectée 2019 d’Apple est plutôt bien accueillie, surtout grâce à son nouvel écran LTPO. La presse salue le fait que l’écran est désormais capable de rester allumé indéfiniment (taux de rafraichissement entre 1 et 60 Hz). Dans ce cas précis, la luminosité est plus faible que lorsque vous l’utilisez. Même avec cette nouvelle fonction, Apple assure toujours une autonomie de 18h, bien qu’il soit possible de l’augmenter en désactivant certains paramètres. Il est par exemple possible de désactiver la luminosité permanente.

Apple a également doublé la capacité de stockage, passant de 16 à 32 Go. Les premiers testeurs ne manquent pas saluer le retour de la version céramique, et l’arrivée d’une version en titane en deux coloris (gris clair et gris foncé).

Pour ce qui de la boussole, une autre nouveauté, les journalistes estiment que la plupart des utilisateurs n’en auront aucune utilité. Elle servira très peu de manière générale. Néanmoins, cette nouveauté fera le bonheur de ceux qui l’attendent depuis longtemps. Probablement que les avis changeront dès lors que des applications tireront parti de la boussole.

Parmi les autres nouveautés, il y a la possibilité d’envoyer un message de détresse, disponible sur toutes les versions équipées de la 4G. Cette fonction risque de venir en aide à beaucoup de gens à travers le monde.

Si en général, les avis sont positifs, quelques journalistes regrettent que l’Apple Watch Series 5 ne soit pas plus réactive. L’expérience est identique à la Series 4, selon eux.

Coté design, il n’y a pas de changement par rapport aux modèles présentés l’an dernier. Si la montre rencontre un vrai succès depuis des années, on aurait apprécié du renouveau sur ce point.

