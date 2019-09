Si la sortie officielle des iPhone 11/Pro/Max n’aura lieu que le 20 septembre, la presse spécialisée les a déjà en main depuis quelques jours. Ainsi, les chanceux journalistes partagent aujourd’hui leur avis respectif sur ces nouveaux iPhone.

Au sujet de l’iPhone 11 LCD, tous s’accordent à dire que l’autonomie a bien été améliorée, avec une moyenne de 17 heures, soit 1 heure de plus comparé à l’iPhone XR. Même la partie photo/vidéo a été mentionnée dans les points positifs : ultra grand-angle, Smart HDR, mode nuit et le mode portrait à deux capteurs pour un meilleur rendu de l’effet bokeh.

Pour ce qui est de la puce A13 Bionic, Apple annonce jusqu’à 20% de performances supplémentaires. À l’usage, les journalistes n’ont pas spécialement senti de différence avec l’iPhone XR.

Pour l’écran LCD, les avis sont positifs bien que la dalle ait une moins bonne définition que les écrans OLED des iPhone Pro/Max. En revanche, les journalistes trouvent toujours que les bords sont encore trop épais par rapport aux modèles premium.

En conclusion, l’iPhone 11 sera certainement le modèle le plus vendu, considéré comme le meilleur (rapport qualité/prix) par la majorité des utilisateurs, selon les dires des journalistes.

Vient ensuite les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Là encore, la presse est unanime à propos de l’autonomie nettement améliorée. On gagne entre 2 heures (11 Pro Max) et 2 heures 30 minutes (11 Pro) par rapport aux XS/XS Max. Les journalistes sont ravis de l’arrivée du nouveau chargeur USB-C de 18W. Celui-ci permet de charger les appareils entre 30% et 50% les batteries en seulement 30 minutes.

Un autre point souvent évoqué dans les tests, c’est le dos à la finition « Frozen glass » qui est du plus bel effet. Il s’agit d’un verre au toucher à la fois doux et granuleux. Déjà visuellement, l’aspect est vraiment réussi, à voir à l’utilisation.

Les trois capteurs photo ont également été salués ainsi que les nouvelles fonctions, bien que pour Engadget, l’utilisateur lambda ne verra pas la différence. Les amateurs et les professionnels seront plus à même d’en tirer davantage parti.

Au sujet du nouvel écran Super Retina XDR, les journalistes parlent de couleurs chaudes, mais difficiles à différencier de l’écran OLED de l’iPhone XS. Certains d’entre eux se disent même préférer ce dernier. Avec l’écran Super Retina XDR, Apple a expliqué que la luminosité allait jusqu’à 1 200 nits maximum contre 625 sur l’iPhone XS. Là encore, la différence ne serait pas si évidente.

Bien sûr, ce sont là les premiers avis provenant de la presse spécialisée et proche d’Apple. Nous ne manquerons pas de partager nos premières impressions, suivi de notre test complet que l’iPhone 11 Pro Max sera arrivé à la rédaction.

Sources : The Verge, Engadget, TechRadar, USA Today